İklim Aktivistleri 'İklim Saati' etkinliğinde buluştu

ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı’nda, ''Dünya çapında sessizlik anı'' kapsamında düzenlenen İklim Saati etkinliğinde bir araya geldi.

KAYNAK: AA
İklim Aktivistleri 'İklim Saati' etkinliğinde buluştu

New York'un ünlü iklim saatinin önünde gerçekleştirilen bu eylem, küresel iklim değişikliğine karşı duyarlılığı artırmak ve acil önlemlerin alınmasını talep etmek amacıyla gerçekleştirildi.

etkinlik-ic.jpg

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Vatandaş zamların altında ezilirken iktidarın taşıt harcamasında dev artış Güncel
Vatandaş zamların altında ezilirken iktidarın taşıt harcamasında dev artış
KPSS bugün yapılacak Güncel
KPSS bugün yapılacak
Zonguldak'ta 22 yaşındaki genç denizde kayboldu Yaşam
Zonguldak'ta 22 yaşındaki genç denizde kayboldu
Sisi, Türkiye’ye büyükelçi atadı Dünya
Sisi, Türkiye’ye büyükelçi atadı
Elazığ sokaklarında 'Çıplak Vatandaş' Yaşam
Elazığ sokaklarında 'Çıplak Vatandaş'
Parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü Yaşam
Parkta çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü