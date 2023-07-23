İklim Aktivistleri 'İklim Saati' etkinliğinde buluştu

New York'un ünlü iklim saatinin önünde gerçekleştirilen bu eylem, küresel iklim değişikliğine karşı duyarlılığı artırmak ve acil önlemlerin alınmasını talep etmek amacıyla gerçekleştirildi.
ABD'nin New York kentindeki Union Meydanı’nda, ''Dünya çapında sessizlik anı'' kapsamında düzenlenen İklim Saati etkinliğinde bir araya geldi.
New York'un ünlü iklim saatinin önünde gerçekleştirilen bu eylem, küresel iklim değişikliğine karşı duyarlılığı artırmak ve acil önlemlerin alınmasını talep etmek amacıyla gerçekleştirildi.