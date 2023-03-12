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İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel ilanı verdi

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yayımladığı ilana göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 14:56
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İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel ilanı verdi

İklim Değişikliği Başkanlığı Sözleşmeli Personel ilanı verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bakanlığımıza bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere aşağıda nitelikleri belirtilen toplam (6) adet Destek Personeli (Temizlik) pozisyonu için sözleşmeli personel alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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