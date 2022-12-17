17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iklim değişikliğinin bu yıl 30 ülkede benzeri görülmemiş sayıda daha çok ve daha ölümcül kolera salgınlarına yol açtığını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 01:12
Takip Et

İklim değişikliği, kolera salgınının daha fazla ve ölümcül olarak yayılmasına yol açıyor

İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
+
Aa
-

DSÖ'nün Cenevre merkezinde düzenlenen basın toplantısında, Afrika'daki 30 ülke ile Haiti'deki kolera salgınında artış yaşandığını belirtti.

Araştırmacılar DSÖ verilerine göre, dünya genelinde her yıl ortalama 1,3 ila 4 milyon arasında kolera vakasının görüldüğü, kolera kaynaklı 21 bin ila 143 bin arasında can kaybı meydana geldiği tahmininde bulundu.

DSÖ'nün kolera ve ishal gibi hastalıkları araştıran ekibinin başkanı Philippe Barboza, "Kolera salgınındaki artış, tamamen eşi benzeri görülmemiş bir durum. Sadece daha fazla salgın görmüyoruz. Bu salgınlar, önceki yıllara göre daha büyük ve ölümcül." ifadelerini kullandı.

KOLERA SALGINI YAŞANIYOR

Kolera salgınının vaka ve ölümlerindeki artışın, son birkaç yıldaki düşüşün ardından görüldüğünü de belirten Barboza, bu hastalığa bağlı vaka ve ölümlerin artmasında iklim değişikliğinin doğrudan etkili olduğunu kaydetti.

Sınır Tanımayan Doktorlar, bu yıl Lübnan, Somali ve Nijerya'daki mülteci kamplarında kolera salgınının yaşandığını da belirtti.

DSÖ yetkilisi, koleranın açıkça yoksulluk ve korunmasızlıkla ilişkili bir hastalık olduğunu da açıkladı. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
3
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
6
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
7
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿İklim değişikliğinin ölümcül sonuçları
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿Esenyurt'ta 47 öğrenci gıda zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿SGK’dan ilaç kararı. Rapor süreleri uzatıldı
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
﻿Zelenskiy: Rusya'nın birkaç büyük saldırı için yeterli füzesi var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.