21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Eyvah! DSÖ resmen açıkladı: Burnumuzun dibinde yeni salgın vakası

Eyvah! DSÖ resmen açıkladı: Burnumuzun dibinde yeni salgın vakası

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Suriye'de 13 binin üzerinde şüpheli kolera vakası tespit edildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 17:39
Takip Et

DSÖ resmen açıkladı: Burnumuzun dibinde yeni salgın vakası

Eyvah! DSÖ resmen açıkladı: Burnumuzun dibinde yeni salgın vakası
+
Aa
-

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki salgına dair son durum ele alındı.

AA'da yer alan habere göre, açıklamada, koleranın ülkede yayılımını sürdürdüğü belirtilerek, 4 Ekim'den itibaren ülkedeki 14 vilayetten 13'ünün koleradan etkilendiği bilgisi paylaşıldı.

Koleranın en çok Deyrizor, Rakka, Halep ve Haseke bölgelerinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, "25 Ağustos'tan 4 Ekim'e kadar toplam 13 bin 59 şüpheli vaka ve 60 can kaybı bildirildi." denildi.

Açıklamada DSÖ ekiplerinin bölgedeki ortaklarıyla salgın takibini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, koleranın etkili olduğu bölgelerde hijyen ve test kitleri dağıtılarak su kaynaklarının klorlandığı kaydedildi.

Koleranın, yıllar sonra dünyada ve özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yayılmaya başladığının bildirildiği açıklamada, Ocak 2022'den bu yana 29 ülkede kolera salgınının ortaya çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada ülkelere koleraya karşı "doğru planlama ve tedbir" çağrısı yapıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
2
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
3
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
5
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
6
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
7
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿Van Gölü’ndeki balıkçı tekneleri karaya oturdu
﻿ Van'da deprem meydana geldi
﻿ Van'da deprem meydana geldi
﻿ Van'da deprem meydana geldi
﻿100 milyon doz korona aşısı imha edildi
﻿100 milyon doz korona aşısı imha edildi
﻿100 milyon doz korona aşısı imha edildi
﻿Marmaray seferleri normale döndü
﻿Marmaray seferleri normale döndü
﻿Marmaray seferleri normale döndü
﻿Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarına mahkemeden ret
﻿Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarına mahkemeden ret
﻿Kanada tarihinin en büyük çocuk istismarına mahkemeden ret
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.