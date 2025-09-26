İktidar bir sürü uçak alıyor ama... İşte Boeing'in kabarık sicili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Washington'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası birçok anlaşmaya imza atılırken Türk Hava Yolları (THY) da Boeing ile uçak sipraşi konusunda uzlaştı. THY, toplamda 75'i kesin olmak ile birlikte 225 adet uçak siparişi verdi.

THY'den Boeing siparişi! Resmi açıklama geldi

Ancak ABD'li şirket Boeing'in sicili epey kabarık.

İSRAİL'E UÇAK VE SİLAH SATIŞI

ABD'li şirketin, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucu 10 binlerce insanın ölümüne neden olan İsrail'e çok sayıda silah satması ve ticari anlaşmaya imza atması yeniden gündem oldu.

Boeing, 2025 yılında İsrail'e daha önce yapılan anlaşma kapsamında KC-46A tanker uçaklarını teslim ettiğini duyurdu.

Bu uçaklar, savaş jetlerine havada yakıt ikmali sağlayarak askeri operasyonlarda kritik bir rol oynuyor.

Geçtiğimiz yıl, 2024'te imzalanan 5,2 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla İsrail'e 25 adet F-15IA savaş uçağı satışı gerçekleştirildi. Bu anlaşma, Boeing'in Orta Doğu'daki savunma sanayii varlığını güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SİLAHLAR İLE MÜLTECİ KAMPI VURULDU

2023'te ise Boeing tarafından üretilen JDAM ve GBU-39 gibi hassas güdümlü bombalar İsrail'e teslim edildi. Bu mühimmatların, Gazze'deki Refah mülteci kampı ile bazı okul binalarının bombalanmasında kullanıldığı rapor edildi.

Tüm bu silah sevkiyatları, ABD hükümetinin onayı ve denetimi altında yapıldı. Gazze'ye yönelik saldırıların ilk haftasında, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir üsten Boeing üretimi bin adet küçük çaplı "akıllı" bomba İsrail'e gönderildi.

Boeing'in hisse senetleri, İsrail ile yapılan bu yeni silah anlaşmalarının ardından piyasalarda yükseliş gösterdi. Şirket yetkilileri, bu gelişmelerin savunma sektöründeki büyüme beklentilerini artırdığını belirtti.

