Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmedeki konuşmalar ve atılan imzalar dünya gündeminde yankı uyandırdı.

Erdoğan-Trump zirvesinde neler konuşuldu? Hangi imzalar atıldı?

Öte yandan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın zirve öncesi ifadeleri tartışmalara neden oldu.

Barrack açıklamasında "Başkan (Donald) Trump ‘Çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim’ dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler bomba etkisi yarattı.

Uzman isim Bartu Soral, Barrack'ın sözlerini değerlendirdi.

Soral, "Mealen; Erdoğan’a iktidarını sürdürmesi için tam destek vereceğiz. Onu iç politikada güçlü göstereceğiz. 'İstediğini alan lider gibi' olacak. Tabii sıcak para da yollayarak döviz ihtiyacını karşılayacağız. Tabii buna karşılık o da bizim isteklerimizi karşılayacak" ifadelerini kullandı.

"ABD’YE TAM TESLİM TÜRKİYE POLİTİKASINA HAZIR OLUN"

Bartu Soral, sözlerine şöyle devam etti:

Örneğin Suriye’de İsrail’le birlikte desteklediğimiz PYD-YPG yapılanmasına karşı ciddi bir hanle yapmayacak. İsrail’in istediği Kürdistan kurulacak. Bunun için Türkiye’de yapılması gereken yeni anayasa dahil her şey yapılacak.

Kıbrıs’ta Denktaş tezleri yerini yumuşamaya bırakacak. Doğu Akdeniz’de doğalgaz vs aramaları yapılmayacak… Buna karşılık AB de Türkiye’ye sıcak mesajlar verecek.

Evet, Büyükelçi Barrack mealen bunları söylüyor. Zaman gösterecek ne olacağını ama ABD’ye tam teslim Türkiye politikasına hazır olun derim ben.

BARTU SORAL KİMDİR?

Bartu Soral, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamlayan Soral, Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden kalkınma ekonomisi alanında yüksek lisans yaptı.

Soral, 31 Mart 2024’te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Zafer Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.