İktidar medyası Erdoğan'ın Esad'la ne zaman görüşeceğini yazdı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
İktidar medyası Erdoğan'ın Esad'la ne zaman görüşeceğini yazdı

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye’nin haberine göre, Ankara kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın buluşma tarihi netleşti.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Bu sürpriz zirvenin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Esad arasında yapılması planlanan zirveyi görüştüklerini belirtti.

ERDOĞAN HEM ESAD HEM PUTİN İLE GÖRÜŞEBİLİR

Türkiye gazetesinden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Başkent kaynakları, zirvenin her an gerçekleşebileceğini ve Erdoğan'ın hem Putin hem de Esad ile görüşebileceğini aktardı.

HER AN BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Rusya lideri Putin’in de bu temasa dahil olması beklenirken, Buluşma yeri olarak ilk günlerde Irak seçeneği gündeme gelirken, Ankara’nın Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı seçeneği üzerinde durduğu ifade edildi.

Sürecin hızlı ilerlediği ve en geç ağustos ayı içerisinde iki liderin bir araya geleceği öngörülüyor.

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