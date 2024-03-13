İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor

İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor
Kaynak: Haber Merkezi
Her gün bir kaşık yenmesinin yettiği, iktidarsızlığı önleyen cinsel arzuları artıran kemik sağlığına birebir iyi gelen susam tohumu dikkat çekti.
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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 1

Susam tohumları, besleyici değerleriyle dikkat çeker; protein, lif, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu biliniyor.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 2

Günde bir çay kaşığı susam tüketmenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini biliyor musunuz?

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 3

İŞTE SUSAMIN SAĞLIK FAYDALARI…

Susam tohumları, çeşitli sağlık yararları sunan magnezyum, manganez, bakır, triptofan, selenyum, fosfor ve çinko gibi mineraller içerir. Ayrıca, susam yağı, diyet lifi ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 4

Susamın sağlık üzerindeki genel faydaları şunları içerir:

- Kan şekerini düzenleyerek diyabet riskini azaltır.

- B, C ve E vitaminlerinin daha iyi emilimine katkıda bulunur.

- Alkolün zararlı etkilerine karşı koruma sağlayarak karaciğer fonksiyonlarını destekler.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 5

- Demir içeriği sayesinde anemiyle mücadeleye yardımcı olur.-Dişleri beyazlatır, plak oluşumunu önler ve diş minesini güçlendirir.

- Astım ve benzeri solunum yolu hastalıklarını önler, nefes darlığını giderir.

- Yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenler.

- Çinko ve kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 6

- Siyah susam, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan yüksek miktarda diyet lifi içerir.

- Fitoöstrojenler içeren susam tohumları, hormonal dengenin korunmasına yardımcı olur.

- Saçın erken beyazlamasını önler, göz sağlığını ve hafızayı destekler.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 7

- Susam yağı, vücut ağrılarını hafifletir.

- Yağ birikimini yavaşlatır ve yağların parçalanmasını hızlandırır.

- Kolajen üretimini teşvik eder, pigmentasyon ve kırışıklıkları azaltır.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 8

GÜNLÜK SUSAM TÜKETİMİNİN ETKİLERİ:

Düzenli susam tüketimi, sesamin ve sesamolin gibi lignanlar içerir ve bu bileşikler, vücudun serbest radikallere karşı direncini artırır.

Araştırmalar, susamın kolon ve boğaz kanseri gibi ciddi hastalıklarla mücadelede ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde önemli rol oynadığını göstermektedir.

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İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor 9

Susam yağı, cildin sağlığını ve esnekliğini destekleyen E vitamini ve çinko içerir. Cilt tahrişlerini azaltır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kırışıklıkları hafifletir. Ağrılı bölgelere topikal olarak uygulandığında, susam yağı ağrıyı azaltır ve kan dolaşımını iyileştirir.

Erkeklerde iktidarsızlık riskini azaltan susam, aynı zamanda üreme sağlığını da destekler. Kadınlar için, adet öncesi dönemde beslenme açısından önemli bir rol oynar ve adet sancılarını hafifletir. Kalsiyum açısından zengin olan susam, kemik sağlığını destekler ve hafif müshil etkisi ile sindirim sistemini düzenler. Sindirim sağlığını korur ve bağırsak işlevlerini iyileştirir.

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