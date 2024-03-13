İktidarsızlığı önlüyor cinsel arzuları artırıyor. Kemik sağlığına birebir. Her gün bir kaşık yenmesi yetiyor

Susam yağı, cildin sağlığını ve esnekliğini destekleyen E vitamini ve çinko içerir. Cilt tahrişlerini azaltır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kırışıklıkları hafifletir. Ağrılı bölgelere topikal olarak uygulandığında, susam yağı ağrıyı azaltır ve kan dolaşımını iyileştirir.

Erkeklerde iktidarsızlık riskini azaltan susam, aynı zamanda üreme sağlığını da destekler. Kadınlar için, adet öncesi dönemde beslenme açısından önemli bir rol oynar ve adet sancılarını hafifletir. Kalsiyum açısından zengin olan susam, kemik sağlığını destekler ve hafif müshil etkisi ile sindirim sistemini düzenler. Sindirim sağlığını korur ve bağırsak işlevlerini iyileştirir.