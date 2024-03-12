Cinselliği 2 katına çıkartacak 5 yiyecek

Cinsel ilişkide hazzın önemi biliniyor. Bazen insanlar stres gibi nedenlerden dolayı iktidarsız sorunu yaşanıyor.

Diğer yandan ise yapılan araştırmalar sonucu cinsel ilişkide tatmin olmayı kolaylaştıracak yiyeceklerin ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı

İşte o yiyecek listesi…

Acı biber

Acı biberde bulunan kapsaisin, cinsel ilişki esnasında kalp ritmini yükseltir ve tatmin olmayı kolaylaştırmasıyla biliniyor. Aynı zamanda bu mucize yiyecek cinsel birliktelik sırasında terlemeyi de arttırdığı bildirildi.

Avokado

Araştırmalardan ortaya çıkan sonuç avokadonun testosteron için en önemli kaynak olan B6 vitaminini bolca içermesidir.

Haftada bir kez avokado tüketmek cinsel sağlık açısından son derece faydalı olduğu bildirildi.

Ballı ceviz

Ballı ceviz cinsel gücü arttıran en doğal kaynağı olduğunun altı çizildi.

Bal, östrojen ve testosteron seviyesini artırır ve libidonun yükselmesini sağladığı ifade edildi.

Yumurta

Yumurtanın içeriğinde bulunan B5 ve B6 vitamini hormon düzeyini korur ve vücudun enerji seviyesini düzene soktuğunu altı çizildi.

Düzenli olarak tüketilen yumurta vücudun stresle başa çıkmasını sağlar ve cinsel hayatınıza olumlu etkiler oluşturacağı bildirildi.

Muz

Kandaki serotonin üretilmesine yardımcı olur. Bu hormonun sağlıklı üretimi daha mutlu ve keyifli bir hayata yardımcı olur. Bu etkisinin yanı sıra muzda bulunan potasyum kas gücünün artırılmasında son derece etkilidir.