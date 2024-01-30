İlaç tuzağı davası. Eczacı kalfaları yargılanıyor

Kaynak: Odatv
İlaç tuzağı davası. Eczacı kalfaları yargılanıyor
Eczacı Büşra Akdoğan’ın yiyecek ve içeceklerine ilaç koyarak trafik kazası geçirmesine ve 4 yaşındaki oğlunun ölmesine neden olan 2 eczacı kalfasının yargılanmasına devam edildi.

Eczacı Büşra Aydoğan’ın yiyecek ve içeceklerine ilaç attıkları ve trafik kazası geçirmesine neden oldukları gerekçesiyle, Aydoğan’ın yanında çalışan 2 eczacı kalfası yargılanmaya devam ediyor.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. ile müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan katılmadı. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan istenen bilirkişi raporunun dava dosyasında bulunmadığını iletti ve tanıdığın dinleneceğini söyledi.

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Eczanede usulsüz bir şekilde ilaç alınması ve ilaç faturalandırılmasına tanıklık etmediğini ileten tanık, "Eczaneye üç ayda bir giderdim çok uğramıyordum. Büşra Akdoğan'a ilaç verilip verilmediğine dair bir bilgim yoktur." dedi.

Cumhuriyet Savcısı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek bilirkişi raporunun beklenmesini istedi. Sanıkların yargılanmasına 30 Nisan’da devam edileceği bildirildi.

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