İlaçların yan etkilerine yapay zeka hamlesi

İlaçların hastalıkları tedavi ederken aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yan etkileri olduğu biliniyor.

BAU İlaç Tasarım Kongresi’nde Prof. Dr. Serdar Durdağı, yapay zekâ teknolojilerinin hem yeni ilaç adaylarının geliştirilmesinde hem de yan etkilerin en aza indirilmesinde kullanıldığını anlattı.

Prof. Dr. Serdar Durdağı, derin öğrenme yaklaşımlarının ilaçların yapılarını optimize etmek ve yan etkileri azaltmak için sıklıkla kullanıldığını söyledi.

Durdağı, bu yöntemlerin ilaç geliştirme süreçlerini kısalttığını ve daha etkin ilaçlar üretmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Serdar Durdağı, ilaçların biyolojik aktivite ve toksisite testlerinde hayvan deneylerinin zamanla yapay zekâ teknolojileri ile en aza indirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Durdağı, Bu amaçla bilgisayar üzerinde in siliko modeller ve laboratuvarda in vitro çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kongrede ayrıca Türkiye’de ve dünyada ilaç keşif çalışmaları, ilaç geliştirme Ar-Ge çalışmalarındaki yeri, gelecek 10 yıla dönük çalışmalar, ilaç aday moleküllerinin sanal ortamda taranmaları gibi konular ele alınacak.