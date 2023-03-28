﻿İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, kendisine saldıranların serbest bırakıldığını duyurdu

İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç'a İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeki evinin önünde sopalarla saldıran ve valilik tarafından iki gün sonra yakalandıkları açıklanan üç kişi serbest bırakıldı.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kılıç, "Savcılık saldırganları salıverdi. Şaşırdık mı?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evinin önünde tekbirli ve sopalı bir grubun saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Kılıç, o anları, "Önce bana selam verdi, sonra 'Falan kişi misiniz' dedi. Ben 'Evet' deyince slogan atarak saldırmaya başladı. Önce bir kişiydi sonra elleri sopalı birkaç kişi daha geldi" ifadeleri ile anlatmıştı.