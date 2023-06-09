Atatürkçü ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç evinin önünde saldırganıyla karşılaştı

Editör: Ersoy ÖZDEN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilen Atatürkçü ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evinin önünde saldırganı tarafından karşılandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yarım saat kadar önce katıldığım panelden sonra evime döndüm. Bina girişinde birkaç ay önce bana saldıran şahıslardan biri duruyordu. Ben başta tanıyamadım. Danışmaya selam verdim. Ama o şahıs danışma görevlisinden önce aleyküm selam deyip bana ben ….. kişiyim dedi.

Ardından türlü hakaretler etmeye kalkıştı. Tartışmaya başladık. Görevli ayırdı. Az daha yine saldırıya uğrayacaktım. Polisi aradım, yarın ilgileneceklerini söyledi. Konutumda kendimi güvende hissetmiyorum. Kamuoyunun bilgisine. Karakola gidip şikayetçi oldum. Polis şahsın göz altına alındığını söyledi."

CEMİL KILIÇ KİMDİR?

Cemil Kılıç 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sinopludur. . İlk öğrenimini Sinop ve İstanbul'da tamamladı. İstanbul Küçükköy İmam Hatip Lisesinin ardından daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi bölümünden mezun oldu.

1998 yılında aynı üniversitenin Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji Anabilim dalında master eğitimlerine başlamıştır. 1999 yılında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine atanmıştır. 2001 yılında Master'nın tamamladı.

Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Kılıç Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim İş Sendikası gibi birçok demokratik kitle örgütünde çalışmalara katılıp yöneticilik görevinde bulundu.

İHRAÇ EDİLDİ

Cemil Kılıç Aralık 2022'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edildi.

Kararın tarikatların isteğiyle alınmış ve haksız, hukuksuz bir karar olduğunu belirten Kılıç, "Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum" açıklaması yapmıştı.

Kılıç son olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, görevine geri döneceğini duyurdu.

Gelişmeyi "Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var" sözleriyle duyuran Kılıç, MEB'in işleminin hukuka aykırı bulunup iptal edildiğini bildirdi.

Kılıç sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sapık İmam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!"

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