İlanda fiyatını 700 bin lira artırınca Ticaret Bakanlığı ev sahibinin ensesine çöktü

Önce evine 6 Milyon 499 Bin lira fiyat biçti. Bir ay sonra fiyatı 7 milyon 200 Bin liraya çıkarttı. Hala böyle olunca da Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Bu artış neden diye soruldu verilen cevap ilginçti.

Konut sektoründe son iki yıldır zor günler geçirirken, temmuz ayından itibaren en yüksek satış rakamına yükseldi. Bu yükseliş ağustos ayında da devam etti.

Finansmana erimişde yaşanan zorlukların yanına bir de satılık konut fiyatlarında fahiş fiyat artışı yaşandı.

Konut kredisinde bazı bankaların faiz indirimine gitmesi fırsatçıların düğmeye basmasına neden oldu. İlan sitelerindeki satılık konutların fiyatları birden uçmaya başladı. Ticaret Bakanlığı durumu gördü, işte o ilanları takibe aldı.

İstanbul'daki bir dairenin fiyatı bir ayda 700 bin lira arttığı Ticaret Bakanlığı radarına takıldı. Fırsatçılara yüklü miktarda cezalar yazıldı.

İlanlarda, 26 Ağustos'ta 6 Milyon 499 bin lira fiyat konulduğu görüldü. Fiyat 1 ay son 7 milyon 200 bin liraya çıktı. 700 bin lira artış yapılan ev sahibine sorulunca ilginç bir savunma geldi.

Ev sahibi “Bankaların kredi faizini düşürmesi ile arayan soran oluyor. Biz de yeni ev alacağımız için fiyatı 7,2 milyon liraya yükselttik. Çünkü benim alacağım evin fiyatı da yükseldi” savunmasını yaptı.

Bir başka ilan sahibi de dairesini 3 Milyon 999 bin liradan 300 bin lira artış yaparak, 4 Milyon 299 bin TL'ye çıkardı. O ev sahibi de radara takıldı. Ev sahibi emlakçının uyarısıyla fiyat artırdığını iddia etti ve ekledi "Krediler açıldı, faizler düştü, fiyatı isterseniz biraz yukarı çekebilirsiniz" diyince biz de artırdık" dedi

BAKANLIKTAN 89 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı ise son dönemde toplamda bu tip ilanlar için 89 milyon lira ceza kesti. Mevzuata aykırı hareket edenlere 15 bin 846 liradan 475 bin 380 liraya kadar para cezası uygulanabileceği belirtildi.