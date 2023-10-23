İlay Aksoy Türkiye ve İran'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu veriler dikkate alındığında asıl hedefin Türkiye olduğunu belirterek "Bu savaş dolaylı yoldan bize kurulmuş çok ciddi bir tuzaktır. Türkiye şu ana kadar izlediği denge ve arabuluculuk politikasında büyük titizlikle devam etmeli" dedi.

İSRAİL'İN 9 YILLIK BİLANÇOSU

Aksoy, İsrail’in son 9 yılda Gazze'deki birçok hastane ve okula bombalı saldırı düzenlediğini anımsatarak 2014-2023 yılları arasındaki bilançoyu şöyle sıraladı:

Al-Aksa Hastahanesi 21.07.2014

Brit-Hanoun Hastahanesi 23.06.2014

Balsam Hastahanesi 23.07.2014

Al-Wafa Hastanesi 19.07.2014

Al-Shifa Hastanesi 28.07.2014

European Hastanesi 09.07.2014

Al-Aksa Hasthanesi 02.12.2015

Al-Awada Hastanesi 16.05.2021

Indonesian Gaza Hastahanesi 21.05.2021

Indonesian Gaza Hastahanesi 14.05.2023

Al-Dora Hastahanesi 04.07.2023

Indonesian Gaza Hastahanesi 08.10.2023

Aksoy'un paylaştığı bilgilerre göre 2014-2023 arasında bombalanan okulların ise listesi şöyle: