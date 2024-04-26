İlber Ortaylı'dan ‘Ayasofya’ yorumu: Namaz kılmak için gudubet bir bina

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Müjdat Gezen’in YouTube kanalındaki programına konuk oldu.

Ortaylı, programda Ayasofya Cami’ye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaylı, Ayasofya’nın "namaz kılmak için gudubet bir bina olduğunu” söyledi.

Ortaylı'nın ifadeleri şu şekilde:

“ADAMIN RUHUNU KARARTIYOR O YAPI”

"'Ayasofya'da tuvaletler yapalım', Allah cezanı versin senin. Buraya adam girmez, buraya 3 milyon ibadet, 3 milyon turist girmez kardeşim, girmez. Sultanahmet'te namaz kılınır. Ayasofya'da kılınır mı? Gudubet bir bina namaz kılmak için. Hiçbir ciddi Müslüman, yatıp kalkıp, secde edip, rükuya varıp… 5 vakit namaz kılan adam orada kılmaz. Adamın ruhunu karartıyor o yapı."

“KABE'NİN İÇİNE HERKES GİRİYOR MU?”

Ortaylı, Gezen'in, "Zaten 150 metre mesafede en güzel Blue Mosque" demesi üzerine şöyle devam etti:

"Açarsın Blue Mosque, gök önünde, şey önünde... Burası sana göre değil, kapatılır. Buranın yıllık kapasitesi 20-30 bin kişidir. Devlet reisleri, ruhaniler, talebeler, bunları etüt eden... Ne işi var ya? Ayasofya'yı herkes bilecek diye bir şey var mı? Kabe'nin içine herkes giriyor mu? Bütün Müslümanlar etrafında dönüyor."