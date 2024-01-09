İlber Ortaylı'dan kulaklara küpe olacak ev ekonomisi dersi

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Yomra Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı’nda söyleşi gerçekleştirdi.

Ortaylı, Yomra ilçesinde düzenlenen Yomra Kültür Merkezi'nde yapılan söyleşide, belediyelerin önemine değindi.

Karadeniz’i ilk kez 1966'da gördüğünü söyleyen Ortaylı, yaşadığı anılardan bahsetti.

Ortaylı, bölgedeki insanların okuduğunu belirttiği konuşmasında, “bölgenin hem talihi hem talihsizliği” diye nitelendirdiği konuya ilişkin, “Karadeniz'de okumuş insan oturmuyor. Yani mektepten diplomayı aldığı gün ayağı dışarıda" dedi.

“BECERİKLİ BİR ANNE VARSA 15 KURUŞ 35 KURUŞ OLUR”

Türkiye'nin gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan Ortaylı, konuşmasının devamında:

"Ankara ve İstanbul'da yaşadım. Zengin aile katiyen değiliz. Hatta gelir olarak orta sınıfın altındayız. Sıkıntıyla memur maaşıyla yaşadık ama bilgimiz yüzünden daha verimli yaşadık” dedi.

Bir evde kadın bilgili, okumuş ve tecrübesi varsa her zaman 5 kuruşun 10 kuruş olduğunu belirten Ortaylı, ailede becerikli bir anne varsa 15 kuruşun 35 kuruş olduğunu dile getirdi.

Ortaylı: “Bu çok açıktır. Baba da eğer serserilik yapmıyorsa mazbut bir hayat yaşıyorsa katlanır. Eski Türkiye böyleydi, kendi pantolonunda yama vardır ama başkalarını düşünebilirdi" ifadelerini kullandı.