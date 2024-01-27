‘Çay demlerken tuz atın’ diyen ABD'li profesörü İlber Ortaylı rezil etti

ABD’li bir kimya profesörünün çayla ilgili verdiği tavsiye büyük tartışmalara neden oldu. Michelle Francl adlı kimya profesörü çayın mükemmel bir şekilde demlenmesi için tuz atılmasını önerdi.

Francl, büyük tartışmalara neden olan sözleri sonrası yaptığı açıklamada bu kadar büyük tepki beklemediğini söyledi. ABD’li kimya profesörü, konuyla ilgili yazdığı kitapta çayı tuzla demleme fikrinin Çin’de 8. yüzyıla kadar uzandığını anlattığını vurguladı.

TARTIŞMA DİPLOMASİYE BİLE SIÇRADI

Öte yandan ABD’li kimya profesörünün tuz fikrinin neden olduğu tartışma diplomasiye bile sıçradı. ABD’nin Londra Büyükelçiliği yayınladığı mesajda esprili bir dil kullandı. Söz konusu mesajda “İngiltere’nin güzel halkının yüreği ferah olsun; İngiltere’nin resmi içeceği olan çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır. ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak” ifadelerini kullandı. İngilizler ise verdiği yanıtta çayın sadece kettle kullanılarak yapılabileceği vurgulandı.

İLBER ORTAYLI’DAN SERT YANIT GELDİ

ABD’li profesörün neden olduğu tartışmaya Prof. Dr. İlber Ortaylı da dahil oldu. Ortaylı, Amerikalıların çayı ve kahveyi bilmediğini vurguladı. Ortaylı’nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır."