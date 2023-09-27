İlhan İrem öldü mirasçıların kavgası başladı. Vasiyetinde tüm mal varlığını karısına bıralmıştı

İrem’in e-mail yoluyla vasiyetname hazırladığını öğrenen sanatçının abisi Erkan Aldatmaz, kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır’ın hakkı olduğunu belirterek mirasın reddi davası açtı.

Erkan Aldatmaz’ın davası devam ederken kızı da geçen gün mahkemeye başvurarak Hansu İrem’e ‘mirasın reddi’ davası açtı.

Hürriyet'in haberine göre, babasının mirası reddetse dahi yasa gereği kendisinin hakkı olduğunu dilekçesinde belirten Gökçadır, amcasının vefat etmeden önce e-mail yoluyla hazırladığı vasiyetnamenin geçersiz olduğunu iddia etti.

Malvarlığına tedbir

İlhan İrem’in baskı ve zorlama ile vasiyetnameyi hazırladığını öne süren Gökçadır, sanatçının tüm malvarlığına tedbir konulmasını istedi.

Gökçadır’ın avukatları, “Hukukumuzda vasiyetname, resmi, el yazılı ve sözlü vasiyetname olmak üzere üçe ayrılır.İlhan İrem tarafından hazırlandığı iddia edilen vasiyetname ise hiçbirinin şartlarını taşımamaktadır. İrem’in tüm malvarlığını eşine bırakması hayatın olağan akışına, sanatçının karakterine aykırıdır” dedi.