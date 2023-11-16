Dev mirasa 2 ortak daha çıktı. KOM mayonun sahibi Hasan Cansız ölmeden önce 2 oğlunu mirastan çıkarmıştı

Kom Mayo'nun 2021 yılında vefat eden sahibi Hasan Cansız (94) iki oğlunu vefatından önce hazırladığı üç ayrı vasiyetnameyle mirasından çıkartarak mal varlığını ikinci eşi Ayşenur Cansız ve Ayşenur Cansız'dan olan kızı M.C'ye bıraktı. Hasan Cansız'a ilk davayı 15 yıl önce oğlu Atilla Cansız açarak babasının vesayet altına alınmasını istedi. Mahkeme 2011'de bu davayı reddetti. Atilla Cansız'ın 2018'de açtığı ikinci dava da reddedildi. Diğer oğlu Haluk Cansız'ın da 5 yıl önce bir başka mahkemede babasının vesayet altına alınması (kısıtlanması) için açtığı dava da reddedildi.

'SON ARZUM' DEDİ VE İKİ OĞLUNU MİRASTAN ÇIKARDI

Sabah Gazetesi’nden Ali Oktay’ın haberine göre, Baba Hasan Cansız, kendisine dava açan iki oğluna karşı 3 ayrı vasiyetname hazırladı. Babanın 29 Mart 2011 tarihli ilk vasiyetnamesinde, "Ben sanayici ve tanınmış bir iş adamı olarak uluslararası bir isim olan KOM Tekstil şirketinin sahibiyim. Oğlum Atilla Cansız, 2006'da kurduğum vakfa mal varlığımı tahsis etmem üzerine beni şantaj ve tehditle bezdirmeye çalışmış, vergi kaçakçılığı yaptığım iddiasıyla ihbarda bulunmuş ve hiçbir işte tutunamayan oğlum devamlı para isteyerek ben hayatta iken mal varlığıma tedbir konulmasını istemiştir. Benim akıl zayıflığı, içki kumar müptelası olduğumu, savurganlık, anti sosyal kişilik bozukluğu, askerlikten atıldığımı ve kendimden 41 yaş küçük bir kadınla evlendiğimi iddia ederek kısıtlanmamı istemiştir. Asılsız ve çirkin isnatlarla bana ve aileme şantaj yapan oğlumu mirastan ıskat ediyorum. Bu benim son arzumdur" dedi.

SON VASİYETNAMELERDEN İKİ YIL SONRA VEFAT ETTİ

Merhum baba diğer iki vasiyetini ise ilk vasiyetinden 8 yıl sonra 23 Ocak 2019'da hazırladı. Bu kez diğer oğlu Haluk Cansız'ı da mirastan çıkardı. Yine aynı gerekçelerle Haluk Cansız'ın da saygısız davranışlarda bulunduğunu, sağlığında servetine el koyma çabasında olduğunu ve diğer kardeşi Atilla Cansız'la birlikte kendisine tuzak kurarak aleyhine gerçek dışı delil üretmeye çalıştığını iddia etti.

Baba Cansız, vasiyetnamesinde mirasının ikinci eşi Ayşenur Cansız ile ikinci eşinden olan yaşı küçük M.C'ye verilmesini, ayrıca küçük saklı bir payın da Haluk Cansız'ın oğlu olan torunu K.C'ye verilmesini istedi. Baba Hasan Cansız, 2021 yılında hayatını kaybetti. Babalarına sağlığında vesayet davası açan iki oğlu bu kez vefatından sonra tekrar ayrı ayrı dava açarak vasiyetnamelerin iptalini istedi. Atilla Cansız'ın avukatı Sibel Engin'in açtığı dava ile Haluk Cansız'ın başka bir mahkemeye açtığı iki ayrı dava dosyası birleştirildi.

MAHKEMEDEN DERS NİTELİĞİNDE ÖRNEK KARAR

Mahkemeden 5 ay önce ders niteliğinde bir karar çıktı. İki oğlunu mirastan çıkaran babanın vasiyetnameleri iptal edildi. Mirastan çıkartılan kişiler mirastan pay alamayacağını belirten mahkemenin, gerekçeli kararına göre; sırf vesayet davası açıldığı için mirasçılar mirastan ıskat edilemezdi. Vesayet davalarının amacı, vesayet altına kişiyi ve onun mal varlığını korumayı amaçlayan davalardı. Merhum baba ikinci evliliğini yaptığında 80 yaşını aşmış ve kendisinden 41 yaş küçük birisiyle evlenmişti. İki oğlunun evliliğe rıza göstermemelerinde anlaşılmayacak bir durum yoktu ve oğulları o tarihte 60 yaşını geçmişlerdi. Buna rağmen oğulları, yaşı küçük M.C'nin doğumunda çiçekle eve gitmişlerdi. Ayrıca tanık ifadelerine göre babanın ilerlemiş yaşına rağmen her gün bir miktar içtiği sabitti ve oyun alışkanlığı vardı.

Merhum babası, oğlu Atilla'nın doğumunda annesiyle evli değildi ve oğlunu sonradan nüfusuna kaydettirmişti. Oğullarının çalışmadığı ve okul hayatına önem vermedikleri iddiasına karşı Haluk Cansız Amerika'da üniversiteden onur belgesi ile mezun olmuş ve iki oğlu yıllarca babalarına ait şirkette çalışmışlardı. İki oğlun babalarını sömürdüğü ve saygısızlıkta bulundukları iddiası da tanık ifadelerine göre inandırıcı bulunmadı. Şantaj ve tehdit iddiasıyla ilgili dava dosyasında tek bir tanık beyanı yoktu. Oğulları ikinci evliliğini yapan babalarıyla iletişim kurabilmek için ikinci eşin onayını almak zorunda kaldılar. Vergi kaçakçılığı iddiasında ise Maliye'ye herhangi bir ihbarda bulunulmadığı gerekçeli kararda açıklandı. Mahkeme açıklanan nedenlerle biri 2011 ve diğerleri 2019 tarihli üç vasiyetnamenin iptaline karar verdi. Mahkemenin kararı kesinleşirse yıllarca verilen hukuk mücadelesinin ardından iki oğul, merhum babalarının dev mirasına ortak olacak.