İlhan Palut Rizespor’a imzayı attı

Rizespor, İlhan Palut ile bir yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İlhan Palut Rizespor’a imzayı attı

Spor Toto 1. Lig’de 2. olarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Rizespor, Bülent Korkmaz’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna İlhan Palut’un geçtiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Çaykur Rizesporumuz teknik direktör İlhan Palut ile 2023-2024 sezonu için 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rizespor’un yeni teknik direktörü İlhan Palut, "İnşallah güzel günler yaşayacağız. Şehirde şahsıma oluşan ilgiy ve güvene teşekkür ediyorum. Güven ağır bir yük. İnşallah bu ilgiye Rizespor'un başarısı ile karşılık vermeye çalışacağız" dedi.

Yapılacak transferler üzerine de açıklamalarda bulunan İlhan Palut, "Başkanımız ve yönetimimizle bir toplantımız olacak. Yeni sezon kadrosu için görüşlerimi ileteceğim. İyi bir takım, bu ligin şartlarına uygun bir takım olmak istiyoruz. Bu takımda başarılı olacak bir takımı yönetimimizle oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

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