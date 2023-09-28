İlhan Palut'un Fenerbahçe planı belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trendyol Süper Ligi’nin 7. haftasında pazar günü akşamı Fenerbahçe ile Kadıköy’de kozlarını paylaşmaya hazırlanana Çaykur Rizespor’da, bu hafta boyunca kendi tesislerinde görülen dersin adı: Fenerbahçe oldu.

Yeşil Mavililer, bu karşılaşmanın hazırlıklarını kendilerine ait tesislerde sürdürürken, Fenerbahçe deplasmanı için taktik ve teknik provalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu karşılaşmayla ilgili olarak Karadeniz temsilcisinin teknik adamı İlhan Palut ‘’Fenerbahçe deplasmanında, mücadelemizi üst seviyeye çıkarmadan puanla dönmemiz zorlaşır. Kişilik karakteri olan bir oyun ortaya koymalıyız.’’dedi.

Palut:’’Devamlı Fenerbahçe’yi düşünürsek bu işin altından kalkamayız. Biz daha iyi neler yapabiliriz? Nasıl bir mücadele ortaya koyarız? Top bizim ayağımıza geçtiği zaman, hangi yarı alanda olursa olsun, kişilik karakteri olan bir oyun sergilemeye, ortaya koymaya çalışmalıyız.’’ diye konuştu.

Rizespor taraftarlarınca; kolay verilmeyen bir desteği görmeye başlayan Palut, sezona iyi başladıklarını hatırlatarak: ’’Bize güvenenlere; en azından maç bitmeden teslim olmayan bir oyun sergileyerek, karşılığını vermeliyiz. Onlarda tribünlerimizde boş yer bırakmasınlar. Güzel bir kulüpte, özveriyle ve samimiyetle öğrenmeye açık oyuncularla çalışıyoruz. Fenerbahçe’den çekinmiyoruz. Kimse sahada alnımızın terini çalmaya çalışmasın yeter.’’ şeklinde konuştu.

FRED MARKAJDA OLACAK

Atmacaların teknik patronu İlhan Hoca’nın, bu 90 dakikaya çıkarken, Fenerbahçe’nin orta sahasındaki tehlikeli isimlerden Fred’e özel önlem alacağı tahmin ediliyor. Fred’e markaj uygulaması beklenen İlhan Hoca’nın, Sarı Lacivertlilerin hücum planlarını bozmayı planladığını, oyuncularına hafta içi aktardığı sanılıyor.

KOMBİNE SATIŞINDA SON GÜNLER

Bu arada, Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kombine kart satışlarının, iki gün sonra 30 Eylül’de gece yarısı sona ereceğini açıkladı.

Bu son iki günde; 15 bin 500 kapasiteli Çaykur Didi Stadyumu için, kombine kart satışlarında bir artış beklendiği ifade edilirken, kartların 800 ile 2 bin Lira arasında alıcı bulduğu öğrenildi.