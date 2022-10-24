İlhan Şeşen'in aşk tarifi duyanları şaşırttı 

Müzisyen İlhan Şeşen, Posta gazetesinden Oya Çınar’a verdiği röportajda kadın-erkek ilişkilerine değindi ve aşkın tarifini yaptı.

Şeşen “Hemen her konuda asgari müştereklerde buluşmak zorundayız ama aşk öyle değil. Aşk herkese göre değişir, herkes istediğini söyleyebilir. Çok gelip geçicidir. Bir anda var olur, bir anda yok olur. Taraflardan birinin, “Seni seviyorum” demesiyle başlar, bir tarafın da “Beni seviyor musun?” diye sormasıyla biter. Birine, “Beni seviyor musun?” diye sorduğunda o aşk zaten bitmiştir” diye konuştu.

“CİNSELLİK OLMADAN AŞK OLMAZ”

İlhan Şeşen, “Sizce sevmek mi, sevilmek mi daha değerli?” sorusuna “Sevilmek daha değerli geliyor bana. Diyorum ya, aşk herkes için başka bir şey ifade edebilir ve herkes istediğini söyleyebilir. Benim için aşk cinselliktir mesela. Cinsellik olmadan aşk olmaz. Cinsellik varsa aşk vardır, yoksa yoktur” cevabını verdi.

“KADINLAR DAHA ÇOK ALDATIR”

“Platonik aşk doğru bir şey değildir. Kabul etmem öyle bir şeyi. Son derece yanlış ve sapkın bulurum hatta” ifadelerini kullanan İlhan Şeşen, “Herkes, herkesi aldatır. İnsanlar birbirini aldatır. Aldatmayan yoktur. Çok nadirdir. Kadınlar daha kolay aldatır hatta. Erkekler daha zor aldatır. Kadın aldatınca hiç açık vermez, erkek hemen açık eder kendini” dedi.

