İlk devrim şehidi Kubilay memleketi Kozan’da anıldı

İlk devrim şehidimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için memleketi Kozan’da bir anma programı düzenlendi. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Kozan’da kendi adına yapılmış olan park ve anıtın önünde törenle anıldı.

Törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katıldı. Zeydan Karalar, Cumhuriyet şehidi Mustafa Fehmi Kubilay’ın anma törenine katılmaktan gurur duyduğunu iletti. Karalar,

“Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay bir Devrim ve Cumhuriyet şehididir. Cumhuriyet düşmanlarına karşı canı pahasına direnmiş ve acımasızca katledilmiştir. O bu bedeli Cumhuriyet için ödemiştir. Onun adına yapılan parkta ve anıtı önünde düzenlediğimiz bu anma töreninde, hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” açıklamasında bulundu.

Memleketi Adana Kozan olan Mustafa Fehmi Kubilay’ın birçok yerde anıldığını, doğduğu yer olan Kozan’da onun adına bir park ve anıt bulunmasının kendilerine kısmet olduğunu ileten Karalar, “Güney’in insanları yiğittir ve Cumhuriyet için, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri için canlarını feda etmeye her zaman hazırlardır” söyleminde bulundu.

Ayrıca Zeydan Karalar, törende Irak’ın kuzeyinde şehit olan vatan evladı askerlere de Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi. Anma töreninde şehitler için de dualar okundu.



