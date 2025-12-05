Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çekimin ardından 3 grup da belli olurken, ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.
A Grubu
Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor
B Grubu
Samsunspor
Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK
C Grubu
Fenerbahçe
Beşiktaş
Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarşıspor
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Galatasaray-Başakşehir
Fethiyespor-Galatasaray
Galatasaray-İstanbulspor
Alanyaspor-Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Beşiktaş
Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Erzurumspor
Gaziantep FK-Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe-Beşiktaş
Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü
Kocaelispor-Beşiktaş
Beşiktaş-Rizespor
TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ
Trabzonspor-Alanyaspor
İstanbulspor-Trabzonspor
Trabzonspor-Fethiyespor
Başakşehir-Trabzonspor