Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan çekimin ardından 3 grup da belli olurken, ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

A Grubu

Galatasaray

Başakşehir

Trabzonspor

Alanyaspor

Fatih Karagümrük

İstanbulspor

Boluspor

Fethiyespor

B Grubu

Samsunspor

Eyüpspor

Konyaspor

Antalyaspor

Gençlerbirliği



Sipay Bodrum FK

Iğdır FK

Aliağa FK

C Grubu

Fenerbahçe

Beşiktaş

Rizespor

Gaziantep FK

Kocaelispor

Erzurumspor

Keçiörengücü

Beyoğlu Yeniçarşıspor

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

Galatasaray-Başakşehir

Fethiyespor-Galatasaray

Galatasaray-İstanbulspor

Alanyaspor-Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Beşiktaş

Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Fenerbahçe

Fenerbahçe-Erzurumspor

Gaziantep FK-Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe-Beşiktaş

Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü

Kocaelispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Rizespor

TRABZONSPOR'UN FİKSTÜRÜ

Trabzonspor-Alanyaspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Başakşehir-Trabzonspor