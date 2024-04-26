İlk kazayı atlatan kadın, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı

Kaynak: İHA
İlk kazayı atlatan kadın, saniyeler sonra ikinci kazada ağır yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde dün iki kez kaza atlatan bir kadın, ikinci kazada kamyonet tarafından çarpılarak ağır yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, G.S. isimli kadının önce beraberindeki iki çocukla birlikte Midyat-Mardin yolunda karşıdan karşıya geçmek istediği sırada bir otomobilin son anda durarak kazayı önlediği görülüyor.

Bu olayın ardından G.S., yanındaki 2 yaşındaki E.A. ile tekrar karşıya geçmek isterken bir kamyonet tarafından çarpılıyor.

Kazada ağır yaralanan G.S. ve E.A., olay yerine sevk edilen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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