İlk oylar sandıkta. Deprem bölgesinde oy sırası

Habertürk ve ajansların haberine göre; Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladığı bildirildi.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde sıra oluşturarak oyunu kullanmaya başladığı ifade edildi.

11 milyon 350 bin 969 seçmenin bulunduğu İstanbul'da da 30 bin 803 sandıkta ilk oyları kullanıldı.

İzmir'de de 3 milyon 442 bin 424 seçmen, 9 bin 877 ilk oylarını kullandı. Hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanıyor.

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı. Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu. Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.