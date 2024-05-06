Bir patladı ki mahalleli deprem oluyor zannetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki meydana gelen korkunç patlama yürekleri hoplattı. Mahalle savaş alanına döndü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde korkunç patlama Çemaliye mahallesinde yaşandı. Bugün saat 09.00 sıralarında 5 katlı binanın en üst katında büyük bir patlama yaşandı. Patlamayla birlikte dairenin dış duvarları yıkıldı mahalleye yayıldı. d apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.
Patlamayla birlikte evde yangın çıkarken, evde bulunan bir kişi ağır yaralandı. dairenen kopan moloz parçaları mahalleye yağmur gibi yağarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. iYaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi. Ekipler patlamanın nedenini tespit etmeye çalışıyor.