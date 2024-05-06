Bir patladı ki mahalleli deprem oluyor zannetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana gelen patlama mahalleyi savaş alanına çevirdi. Patlama sırasında bir kişi ağır yaralandı. Çevrede oturanlar deprem oluyor zannedip, sokağa kaçtı.