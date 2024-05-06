Tesla'nın Optimus robotu üretim hatlarındaki yerini aldı

Feyza Betül Arslan
Tesla'nın Optimus robotu üretim hatlarındaki yerini aldı
Tesla, insansı robotu Optimus'u fabrikada basit işler için kullanmaya başladı.

Tesla, Kaliforniya'daki fabrikasında insansı robotu Optimus'u basit işler için devreye aldı. Şirketin paylaştığı videolarda, Optimus'un kutuları taşıdığı, makine parçalarını taktığı ve hatta yoga hareketleri yaptığı görüldü. Bu robot, Tesla'nın kendi geliştirdiği yapay zeka yazılımıyla çalışıyor ve çevresine uyum sağlayabiliyor, yeni görevler öğrenebiliyor.

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Optimus'un amacı, Tesla'nın üretim hatlarında insan işçilere yardımcı olmak. Ancak, robotun kullanımıyla ilgili bazı endişeler de mevcut. Bazıları, robotların işsizliğe yol açabileceğinden ve etik sorunlara neden olabileceğinden endişe ediyor. Optimus'un birçok faydasının da olabileceğini söylemem mümkün. Robotlar, tehlikeli veya yorucu işleri insanlardan devralabilir ve üretim hatlarında verimliliği artırabilir. Ayrıca, engelli veya yaşlı insanlar gibi yardıma ihtiyacı olan kişilere de yardımcı olabilirler.

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Tesla CEO'su Elon Musk, ileride Optimus'un evlerde, hastanelerde ve diğer birçok alanda da kullanılabileceğini belirtti. Optimus'un 2025'te piyasaya sürülmesi planlanıyor. Geleceği belirsiz olsa da, insansı robotların hayatımızda önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğu açık.

Optimus, 1.75 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında. 20 motora ve 12 dereceden fazla serbestlik derecesine sahip olan robot, Tesla'nın otomasyon hedeflerine önemli bir adım olarak görülüyor.

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