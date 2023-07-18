İlk şarbon vakası tespit edildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ilk şarbon vakasının tespit edildiği bildirildi.

KAYNAK: AA
İlk şarbon vakası tespit edildi

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ilk şarbon vakasının Niger eyaletinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Niger eyaletinde sığır ve keçilerin bulunduğu çiftlikteki hayvanlarda şarbon vakasının tespit edilmesinden derin endişe duyuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Şarbon vakasının görüldüğü çiftliğe veteriner ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

Şarbon salgını daha önce Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görülmüştü.

Nijerya Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, şarbon salgınının Nijerya'ya sıçrama olasılığıyla ilgili "alarm" vermişti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.
Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşabiliyor.

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