İlk sıtma aşıları 12 Afrika ülkesine gidecek

Birleşmiş Milletler (BM), yeni geliştirilen ve farklı ülkelerde denenen sıtma aşısının 12 Afrika ülkesine gönderileceğini duyurdu.

İlk sıtma aşıları 12 Afrika ülkesine gidecek

Dünya Sağlık Örgütü, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Gavi Aşı İttifakı yaptığı ortak açıklamada, 2025 yılı sonuna kadar 12 Afrika ülkesine yaklaşık 18 milyon doz sıtma aşısını gönderileceğini belirtti.

Açıklamada, İngiliz ilaç şirketi GSK tarafından geliştirilen Mosquirix (RTS,S/AS01) aşısının halihazırda Gana, Kenya ve Malavi'de 1,7 milyon çocukta denendiği hatırlatıldı.

Bu ülkelerin yanı sıra aşıları alacak diğer ülkelerin Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Sierra Leone ve Uganda olduğu aktarılan açıklamada, en az 28 Afrika ülkesinin aşıyla ilgilendiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 2026 itibarıyla yıllık talep edilen sıtma aşısının 40-60 milyona çıkmasının beklendiği kaydedildi.

HER 2 DAKİKADA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBEDİYOR

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle Afrika genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluşturuyor.

(AA)

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