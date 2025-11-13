Sezon başında Galatasaray'a transferi büyük ses getiren İlkay Gündoğan hakkında flaş bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan yıldız futbolcuya dev bir teklif hazırlandığı öne sürüldü.

İLKAY GÜNDOĞAN'A DEV TEKLİF HAZIRLIĞI

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayan İlkay Gündoğan için Arap ekiplerinin devreye girdiği öne sürüldü. Haberde, özellikle Al Ahli'nin 35 yaşındaki dünya yıldızına göz kamaştırıcı bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi.

GALATASARAY RAKAMLARI

İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla 7 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli orta saha, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.