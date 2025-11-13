Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 4. sezonunu geçiren Mauro Icardi için ayrılık ihtimali daha da yükseldi. Sarı-kırmızılılarda kalmak isteyen ancak kulüpten teklif almayan yıldız oyuncunun menajeri harekete geçti.

MAURO ICARDI COMO'YA ÖNERİLDİ

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, Mauro Icardi'yi İtalya Serie A ekibi Como'ya önerdi. Ancak, Çizme takımının maaş bütçesinin Icardi'nin maaşının 4'te biri olduğu kaydedildi.

MAURO ICARDI'NIN SEZON RAKAMLARI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 resmi maçta sahaya çıkarken, 624 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki oyuncu, bu sürelerde 6 kez ağları havalandırmayı başardı.