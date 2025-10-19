Eski futbolcu ve futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Galatasaray'ın Süper Lig'deki 2-1'lik Başakşehir galibiyetini TRT Spor'da değerlendirdi. Tecrübeli futbol adamı, çarpıcı ifadeler kullanırken, Galatasaray'ın derbiler dışında puan kaybetmesinin zor olduğunu söyledi.

İşte İlker Yağcıoğlu'nun sözleri;

"UĞURCAN'I GÖREMEDİK"

"6 tane ilk 11'den oyuncu değiştirmiş Galatasaray... Başakşehir bu ligde şampiyon olmuş bir takım. Bakıyorsun ilk 45 dakikadaki oyununa çok büyük bir sıkıntı var. O takımın gardı iyice düşmüş gibi görünüyor. Gidemediler bile, ilk 45 dakika Uğurcan'ı göremedik."

Başakşehir'in Galatasaray'a karşı iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio ekibi noktayı koyduBaşakşehir'in Galatasaray'a karşı iptal edilen golünde karar doğru mu? beIN Trio ekibi noktayı koyduSpor

İlker Yağcıoğlu'ndan bomba Galatasaray iddiası! Fenerbahçeliler tedirgin oldu - Resim : 2

Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi! Mauro Icardi'yi yerden yere vurdularSpor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi! Mauro Icardi'yi yerden yere vurdularSpor

"DERBİLER HARİÇ GALATASARAY KOLAY PUAN KAYBETMEZ"

"Galatasaray zor yenilir. Galatasaray takımı ligde çok kolay mağlubiyet alacakmış gibi durmuyor. 74'te 4 oyuncu değiştiriliyor girenlere bakıyorsun içeride rakip takım olsan diyeceksin ki "Yeter! Kimler geliyor, almayın artık" dersin. Osimhen, Yunus, Lemina, Jakobs falan... Bayağı bir dörtlü giriyor içeri. Yedek değil as gibi. Dolayısıyla derbiler hariç Galatasaray'ın bu sene çok kolay puan kaybedeceğini düşünmüyorum."

Okan Buruk'tan hakeme çok tartışılacak hareketOkan Buruk'tan hakeme çok tartışılacak hareketSpor
Dursun Özbek Galatasaray'a müjdeyi verdi: 11 milyar TL ek gelirDursun Özbek Galatasaray'a müjdeyi verdi: 11 milyar TL ek gelirSpor
Alman işi Galatasaray! Arkaya bakmadan tam gaz devamAlman işi Galatasaray! Arkaya bakmadan tam gaz devamSpor