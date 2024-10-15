İlkokuldaki deprem tatbikatı nefes kesti!

Çankırı'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.

ÖĞRENCİLER OKUL BAHÇESİNE TOPLANDI

Çankırı il merkezindeki İstiklal Yolu İlkokulu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD, UMKE, AKUB, başta olmak üzere çok sayıda kurum katıldı. Tatbikat senaryosu gereği okulda yaşanan deprem ve yangın üzerine kaçış alarmının çalmasıyla öğrenciler okul bahçesine toplandı.

Daha sonra olay yerine gelen ekipler, içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaralanan ve dumandan etkilenenlere de okul bahçesinde bulunan acil yardım çadırında müdahalede bulunuldu. Kriz esnasında okulda hırsızlığa karışan bir şahıs ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tatbikata Vali Mustafa Fırat Taşolar, kurum müdürleri, öğrenciler ile öğretmenler katıldı.