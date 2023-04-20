İllegal giriş yapan 94 yabancı sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli'de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 94 düzensiz göçmen 20.04.2023 tarihinde İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü yetkililerince sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" denildi. (İHA)