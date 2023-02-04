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Efsane futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı babasının doğum gününü kutladı

Türk futbolunun efsane oyuncularından İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, babasının doğum gününü kutladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 17:19
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İlyas Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi'den babasına doğum günü kutlaması

Efsane futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı babasının doğum gününü kutladı
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2014 yılında ALS teşhisi konan ve uzun zamandır tedavi gören eski futbolcu İlyas Tüfekçi, dün 63 yaşına girdi.
Babasının doğum gününü kutlayan kızı İlkin Tüfekçi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlkin Tüfekçi paylaşımında; İyi ki doğduun babacımmm. Seni çok seviyorumm… Herkese çook sevgileri, selamları var.'' ifadelerini kullandı.

İlkin Tüfekçi'nin babasını öperken ve pastayı üflerken paylaştığı gönderiyi binlerce kişi beğendi.

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?
Türk futbolunun efsanelerinden İlyas Tüfekçi 3 Şubat 1960 yılında doğdu. Teknik direktörlük de yaptı. 

Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, VfB Stuttgart ve Schalke 04 takımlarının formaları altında gösterdiği performansla A millî takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken kaydetmiştir. 

Kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İlyas, efsanevi Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır.

Kariyerinde Stuttgart, Schalke 04, Fenerbahçe, Galatasaray ve Zeytinburnuspor formalarını terletti.

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F.Türkoğlu
4.02.2023 18:09
Rabbim ŞAFİ İsmiyel şifalar versin efendi dürüst futbolcuydu  
 
61ahmet61
4.02.2023 17:45
Allah şifa ve sağlığını versin. Kızını da tebrik ediyorum. Duygusal bir durum.  
 
Orkun
4.02.2023 17:29
Allah herkese böyle evlatlar nasip etsin. İhtiyarlayınca ya da yatağa düşünce ancak kız evlat bakar ebeveyne.  
 
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