Efsane futbolcu İlyas Tüfekçi'nin kızı babasının doğum gününü kutladı

2014 yılında ALS teşhisi konan ve uzun zamandır tedavi gören eski futbolcu İlyas Tüfekçi, dün 63 yaşına girdi.

Babasının doğum gününü kutlayan kızı İlkin Tüfekçi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlkin Tüfekçi paylaşımında; İyi ki doğduun babacımmm. Seni çok seviyorumm… Herkese çook sevgileri, selamları var.'' ifadelerini kullandı.

İlkin Tüfekçi'nin babasını öperken ve pastayı üflerken paylaştığı gönderiyi binlerce kişi beğendi.

İLYAS TÜFEKÇİ KİMDİR?

Türk futbolunun efsanelerinden İlyas Tüfekçi 3 Şubat 1960 yılında doğdu. Teknik direktörlük de yaptı.

Almanya'da keşfedilip ardından Türkiye'ye getirilen oyuncular kuşağının ilk temsilcilerinden biri olan İlyas Tüfekçi, VfB Stuttgart ve Schalke 04 takımlarının formaları altında gösterdiği performansla A millî takıma yükselmiş, ay-yıldızlı formayla attığı bütün golleri Fenerbahçe'de oynarken kaydetmiştir.

Kısa süre içinde sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İlyas, efsanevi Bordeaux zaferinin kadrosunda da yer almıştır.

Kariyerinde Stuttgart, Schalke 04, Fenerbahçe, Galatasaray ve Zeytinburnuspor formalarını terletti.