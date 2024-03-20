İmam ve eşi teravih namazından sonra trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İmam ve eşi teravih namazından sonra trafik kazası geçirerek hayatını kaybetti
İzmir’de bir imam ve eşi teravih namazı sonrasında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

İmam ve eşinin hayatını kaybettiği kaza dün saat 01.00 sıralarında Yamanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaza sonrasında bölgeden edinilen bilgilere göre, Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan Yunusemre Camii İmamı 61 yaşındaki Hasan İzci, teravih namazını kıldırmak için geçici bir görevle Yamanlar Mahallesi'ndeki camiye eşini alarak arabası ile gitti.

Görev sonrası dönüş yolunda Hasan İzci'nin kullandığı 35 AG 2792 plakalı otomobil, yokuş aşağı sürüş esnasında takla atarak trafik kazası geçirdi.

Çevredeki vatandaşların kazayı yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken otomobil içerisinde sıkıştığı belirlenen Hasan İzci ve eşi Makbule İzci, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ise, Hasan ve Makbule İzci çiftinin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden cami imamı Hasan izci ve eşi Makbule İzci'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Burada gerçekleşen işlemlerin ardından cenazeler, defnedilmek üzere memleketleri Balıkesir Havran'a gönderildi.

Çiftin cenazeleri, Şapçı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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