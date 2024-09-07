İmam ve eşi yangından son anda kurtuldu

Kaynak: DHA
İmam ve eşi yangından son anda kurtuldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde caminin lojmanında yangın çıktı. İmam ve eşi son anda kendilerini dışarı atarak, yangından kurtardı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 katlı cami lojmanında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Cami imamı ile eşi, hızlıca dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Selendi ilçesine bağlı Kırsal Beypınar Mahallesi'ndeki Beypınar Camisi yanındaki iki katlı lojmanda çıktı. Alevler, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını fark eden cami imamı Hasan Acar ve eşi Esmeray Acar, hızlıca dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Selendi Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. 1 saatlik çalışma ile yangın söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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