İmamlık yapan Halil Konakçı'nın lüks makam aracı ve korumaları dikkat çekti. Konakçı'nın lüks aracı imam maaşıyla alınır mı?

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İmamlık yapan Halil Konakçı'nın lüks makam aracı ve korumaları dikkat çekti. Konakçı'nın lüks aracı imam maaşıyla alınır mı?
Diyanet'e bağlı imamlık yapan Halil Konakçı, katıldığı bir etkinlikte lüks makam aracı ve korumalarıyla gündem oldu, görenlerin aklında tek soru vardı: 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu?'

Diyanet'e bağlı olarak görev yapan bir imamın, katıldığı bir etkinlikte lüks makam aracı ve korumalarıyla gündeme gelmesi dikkat çekti. Halil Konakçı adlı imamın, görkemli aracı ve korumalarıyla etkinliğe katılması, etraftakilerde şaşkınlık yarattı. Olayın ardından gözler, imamın bu lüks yaşam tarzının kaynağını sorgulamaya yöneldi. Görenlerin aklında tek soru vardı: 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu?' İmamın bu lüks yaşam tarzı, sosyal medyada tepki topladı, gündem oldu

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