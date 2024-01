İmamoğlu'ndan seçim kampanyasında Erdoğan'a sert çıkış

Yeniçağ / Tolga Şahin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday tanıtım toplantısında konuştu. Özgür Özel'den sonra kürsüye çıkan İBB adayı Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarıp kollarını tekrardan sıvadı.

İmamoğlu açıklamasında, "6 Mayıs'ta çıkardığımız ceketi iktidar olana kadar giymeyeceğiz" dedi.

Ekrem İmamoğlu toplantıda, "Her türlü engele rağmen az zamanda çok ve büyük işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor. Bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için karşınızdayım" ifadelerini kullandı.

Devamında İmamoğlu,"Mustafa Kemal Atatürk, 10’uncu yıl nutkunda şöyle der: Az zamanda büyük ve önemli işler yaptık. Ve ardından şöyle devam eder: Fakat asla yaptıklarımızı asla kâfi görmeyiz. Çünkü çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Hazır mıyız İstanbul? Aziz Atatürk’ten aldığımız ilhamla az zamanda büyük ve önemli işler başardık. Bunca engele rağmen başardıklarımız bize güven ve cesaret veriyor.

Sizlerin iradesiyle 2019 yılında köklü bir değişim başardık. Sizlerin desteğiyle biz başardıkça onlar 25 yılda yaptıklarını her gün ama acemice her gün hararetle bizim dört buçuk yılımızla kıyaslamak zorunda kaldılar. İnanın bu başarı hepimizin başarısıdır. Tüm inancımla söylüyorum, İstanbul olarak başarmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'U YENİDEN KAZANACAĞIZ"

İstanbul'u tekrar kazanacaklarını söyleyen İmamoğlu "1 Mart 2024'te sizlerin iradesiyle İstanbul'u yeniden kazanacağız. Engellemelere karşı bağışıklık kazandık. Hizmet ürettik tecrübe kazandık. O engelleme refleksleri küçüldü, toz oldu görmüyoruz artık. Önümüze çıkan engelleri aşa aşa ustalaştık. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Her yerde bunu söyleyin; "İstanbul başardı."

Hafızaları taze tutmak lazım. Sayın Genel Başkanım, Gezi'yi o kadar güzel anlattınız ki teşekkür ederim size. Bu büyük millet o gün sadece demokrasiye sahip çıkmadı. İstanbul'da çok büyük bir değişim istediğini bütün dünyaya ilan etti. Artık İstanbul senin. O, ‘İstanbul benim’ diyen tek kişiden kurtuldu. İstanbul 16 milyonun, İstanbul herkesin." açıklamasını yaptı.

İmamoğlu'nun diğer açıklamaları:

İçi boş gerekçelerle dava açıp özel görevlendirilmiş hakimlere özellikle kararlar vermek için kumpas kurdular, çaba gösterdiler. Her gün yeni bir yalana sarıldılar. Her gün bize karşı algı operasyonu yapmaya devam ettiler. Her sabah yeni bir krizle, iftirayla uyandık. Biz tüm engellemelere inat işimize baktık. Ve kazanan İstanbul, İstanbullu Türkiye oldu. İlk başkanlık dönemimiz kolay olmadı. Görevi devraldığımızda neredeyse İstanbul durmuştu.

İMAMOĞLU CEKETİNİ ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarıp kollarını sıvadıktan sonra "Sayın Genel Başkanım, biz 6 Mayıs’ta çıkarttığımız o ceketi hiç giymedik. Türkiye’de iktidar olana kadar da giymeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.