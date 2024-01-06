Yılın ilk yerel seçim anketi: İstanbul'da yarış başa baş

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde en önemli konularından biri İstanbul'u kimin kazanacağı olacak.

AKP’nin İstanbul adayı 7 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Kulislere göre, Erdoğan aday olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum’un ismini duyuracak.

CHP ise mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yola devam etme kararı aldı.

ORC’DEN İSTANBUL ANKETİ

Öte yandan anket şirketleri de yerel seçimlere kısa bir süre kala araştırmalarını İstanbul üzerine yoğunlaştırdı.

ORC Araştırma, İstanbullulara İmamoğlu ile AKP’nin adayı özelinde kime oy vereceklerini sordu.

25 Aralık 2023 - 3 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırma 5 bin 100 kişi ile görüşüldü.

"İstanbulluların Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2’li Yarışta Oy Verme Tercihleri" başlıklı anketin sonuçları şöyle:

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 40,8

- Cumhur İttifakı (AKP Adayı): Yüzde 40,2

- Kararsızım-Adaylara Bağlı: Yüzde 19,0