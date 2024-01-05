CHP'nin aday tanıtım toplantısında çarpıcı detay. Davete rağmen katılmadı

CHP'nin İstanbul'da aday tanıtım etkinliği Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

Büyük bir kalabalığın salonda takip ettiği toplantıda İmamoğlu ve Özel açıklamalarda bulundu.

SLOGAN AFİŞLERİ ASILDI, SEÇİM ŞARKISI ÇALINDI

Etkinlikte İmamoğlu'nun seçim şarkısı çalındı ve salona "İstanbul'a hizmette tam yol ileri" sloganlarının yazıldığı afişler asıldı.

ESKİ GENEL BAŞKANLAR DAVET EDİLDİ

Toplantıdaki çarpıcı detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Eski genel başkanlarının da davet edildiği toplantıyı Hikmet Çetin salondan takip etti.

DAVETİ KABUL ETMEDİ

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti kabul etmediği öğrenildi.