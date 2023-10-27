İmamoğlu değişimden vaz mı geçti? Flaş açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın etkinliğinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Değişimden vazgeçtiniz mi" sorusuna dikkat çeken yanıt verdi.

İmamoğlu değişimden vaz mı geçti? Flaş açıklama

CHP’nin 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacağı ifade edildi.

Beklenen kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yarışması beklenirken, parti içindeki “değişim” isteğinin öncü isimlerinden olan İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’nun Divan Başkanlığı teklifini kabul etmesi çeşitli yorumlara neden oldu.

İstanbul’da “Büyütülen Hayallerle Cumhuriyet ve Kadın” etkinliğine katılan Ekrem İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, “Genel Merkez’den gelen bu teklif kabul etmeniz, “değişim” çağrınızdan vazgeçtiğiniz anlamına mı geliyor? Özgür Özel’i zora soktuğunuza dair yorumlar var” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayır hiç öyle bir durum yok. Bir makamla ilgili benim düşüncelerimin yan yana koyularak değişip değişemeyeceği şeklinde düşünenler ya beni tanımıyorlar, ya da ideallerimi ve siyasete bakışımla ilgili hiçbir bilgiye sahip değiller. Ben Sayın Genel Başkanımla da konuştuğum 4 Haziran’da ne ifade ettiysem, bugün aynı kanaatlere sahip birisiyim.”

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