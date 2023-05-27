İmamoğlu ikinci tur öncesi ‘Ya kanal ya İstanbul’ dedi: İstanbul’a bu kötülüğü yapmayalım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ikinci tur öncesi çağrı yaptı. İmamoğlu, Kanal İstanbul vurgusu yaparak “İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu ikinci tur öncesi ‘Ya kanal ya İstanbul’ dedi: İstanbul’a bu kötülüğü yapmayalım

Editör: Ufuk Cingöz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın yapılacak ikinci tur seçimi için çağrı yaptı. İmamoğlu, seçimin ‘Ya kanal ya İstanbul seçimi’ olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım” dedi.

İmamoğlu’nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Nerede “Çılgın Proje”? 2011’den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz UNUTMAYIN, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi Ya Kanal Ya İSTANBUL seçimidir. İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim.”

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