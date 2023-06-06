'İnat projesi' Kanal İstanbul'da yeni gelişme

Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz ile uzmanların tüm itirazlara rağmen hayata geçirilmek istenen Kanal İstanbul projesine ilişkin tartışma yaratacak bir adım daha atıldı. Kanal İstanbul için Karadeniz kıyısına bir çimento limanı inşa edilmesine onay verildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, YD Madencilik Anonim Şirketi, 30 Aralık 2021 tarihinde, “Çiftalan Marmara Çimento Limanı” projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Bakanlık, şirkete başvurusundan bir buçuk yıl sonra, 2 Haziran 2023 tarihinde projeye dair “ÇED Olumlu” kararı verildiğini açıkladı.

KANAL İSTANBUL’UN ÇİMENTO İHTİYACINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre limanın maliyeti 72 milyon TL olacak. Diğer yandan proje 8 bin 347 metrekarelik alana yapılacak. Limana 200 metre boyundaki iki gemi yanaşabilecek. Bakanlığa sunulan ilk ÇED dosyasında liman projesinin amaçları arasında Kanal İstanbul’un çimento ihtiyacına da vurgu yapıldı.

KANAL İSTANBUL KISMI RAPORDAN ÇIKARTILDI

Dosyada, “İlerleyen yıllarda hızlı bir şekilde yapılması düşünülen ‘Kanal İstanbul ve kentsel dönüşüm’ projelerinin, liman projesinin bitmesinden önce başlayacağı nedeniyle yoğun çimento taleplerinin aşırı miktarda artacağı ortadadır” İfadeleri yer aldı. Ancak daha sonra bu bölümün rapordan çıkarıldığı görüldü.

“İNADINA YAPACAĞIZ”

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnadına yapacağız ve İstanbul güzelleşecek” dediği Kanal İstanbul projesinin milyarlarca liraya mâl olacağı biliniyor. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AKP’li Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul projesinin maliyetine dair bir açıklama yapmıştı. Karaismailoğlu, 15 milyar dolara mâl olacağı ifade edilen Kanal İstanbul’un maliyetinin 20 milyar dolara yükseldiğini ifade etmişti.

“BİR CİNAYET PROJESİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul’un bir cinayet projesi" olduğu vurgulayarak, Kanal İstanbul bölgesinde sadece 2011 ile 2019 yılları arasında 30 milyon metrekare büyüklüğündeki arazinin el değiştirdiğini açıklamıştı.

ERDOĞAN SEÇİMDEN SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri öncesi katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul için seçimden sonrasını işaret etmişti.

Kanal İstanbul’un muhalefet tarafından engellendiğini belirten Erdoğan, “Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” dedi.

Erdoğan, kentsel dönüşümle ilgili açıklamasında, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan sonra alınacak sonuca göre Kanal İstanbul konusunda adım atılacağını söyledi. Erdoğan, “Kanal İstanbul’un her iki yakasında da lüks konutlar yapılacak. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul’la ilgili adımları atacağız” diye konuştu.