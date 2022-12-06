İmamoğlu ile Yavaş bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da buluştu.

Görüşmeyle ilgili Yavaş'tan ve İmamoğlu'ndan paylaşım geldi.

ABB VE İBB ORTAK ÇALIŞMA VURGUSU

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Başkent’imizde, İstanbul’umuzun değerli başkanı @ekrem_imamoglu ile örnek belediyecilik uygulamaları, yerel yönetimler ve sosyal belediyecilik üzerine faydalı bir sohbet gerçekleştirdik. ABB ve İBB ortak çalışma kültüründen beslenerek büyümeye devam edecek."

Ekrem İmamoğlu da aynı mesajı sosyal medya hesabından paylaştı: