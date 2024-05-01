Sürü halindeki köpeklerden nasıl korunacağı açıkladı. Bu ülkede böyle video çekmek zorunda kalınması ne acı...

Başıboş sokak köpeklerine çözüm bulanamadığı gibi gereksiz binlerce liralık harcama yapan yönetim, bir barınak yaparak bu hayvanlara yaşam alanı sağlayamamaya devam ediyor.

Sokak köpeklerinin şehir merkezlerinde yarattığı endişe artarken sosyal medyada bir kadın onlardan korunmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRILARINA KARŞI NE YAPILMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTI

“Mavera” isimli kadın, birinin tek başına yolda yürüdüğü sırada sürü halinde ya da tek başında bir köpeğin onun üstüne doğru geldiğini gördüğünde ne yapılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

İsterseniz 1.50 boyunda olun, isterseniz 1.10 isterseniz de 1.80 boyunda olun, size sürü halinde gelen köpeklerden nasıl korunacağınızı göstereceğim.

ÜSTÜNE GELEN KÖPEKLERE HAVLADI

“Şimdi başlayalım” diyen kadın 4-5 tane köpeğin üzerine doğru gelerek havladığı anları paylaştı. Bu anlarda kadın asla geri adım atmadı ve köpeklerin üzerine o da havlayarak gitti.

Bu video ülkenin ne kadar içler acısı hale geldiğinin en iyi örneklerinden biri olarak karşımıza çıktı.

Son zamanlarda, başıboş köpeklerin saldırıları günden güne artarken başıboş köpek terörü hız kesmeden sürüyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, sokaklarda dolaşırken bu saldırılardan büyük endişe ediyor.

Yetkililerin, bu durumu kontrol altına almak için önlemler almak üzere harekete geçmesi bekleniyor.

Sokak hayvanlarının kontrol altına alınması ve barınaklarda bakılması için daha fazla kaynağın tahsis edilmesi çağrıları yapılıyor.

Bu durumun halk sağlığı ve güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekilmeye çalışılıyor.