İmamoğlu Karslılar'dan Vanlı adaya oy vermelerini istedi. Karslılar'dan İmamoğlu'na tepki geldi

İYİ Parti’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kars-Ardahan-Iğdırlı seçmenleri Esenyurt'ta Vanlı aday Ahmet Özer'e oy vermeleri için ikna etmekle görevlendirdiği ekibe sert çıktı. Yıldız, "Esenyurtlu olmayan, KAI'lı (Kars-Ardahan-Iğdır) olmayan, DEM Parti destekli bir adaya Karslılar adına destek vermeye ve toplantılar yapmaya ne hakkınız var ne de haddiniz var. Kendinize gelin ve bir an önce de Esenyurt'u terk edin." dedi.

İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'den tekrar aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun Esenyurt için görevlendirdiği ekibi sert sözlerle eleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'den tekrar aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, kısa süre önce Esenyurt'ta yaşayan Kars-Ardahan-Iğdırlı seçmenleri ikna etmeleri için Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kars eski Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, CHP eski Milletvekili Esfender Korkmaz ve iş insanı Sabri Yiğit'i görevlendirdi. Bu heyet geçtiğimiz günlerde Ardahan Kültürevi'nde toplantı yaptı, CHP'nin, DEM Parti ile 'Kent Uzlaşısı' kapsamında belirlediği Vanlı aday Ahmet Özer'e oy istedi.

İYİ Parti’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız, hem İmamoğlu'na hem de o heyete tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada Kayı'lara seslenen Yıldız, İmamoğlu'nun gönderdiği o heyete sert sözlerle yüklendi.

YILDIZ ŞUNLARI SÖYLEDİ:

İstanbul genelinde Kars-Ardahan-Iğdırlı hemşehrilerimizin bu yerel seçimlerde hiçbir taraftan aday gösterilememesi ve özellikle de İstanbul genelinde birkaç tane mevcut belediye başkanının da bir daha adaylaştırılmamasıyla alakalı bir durum yaşandı. Esenyurt'ta bunun bir benzerini biz yaşadık.

Esenyurtlu hemşehrilerimiz hep bir arada "bizi yok sayanları bizi de yok sayalım" diyerek itiraz etti. Biz de üçüncü bir tercih, üçüncü bir yol olarak İYİ Parti'de bir Karslı hemşehriniz olarak aday oldum.

Bugün geldiğimiz noktada kendilerini Kars'ın kanaat önderleri diye adlandıran birkaç kişi Esenyurt'a gelip Esenyurtlular adına, Esenyurt'ta yaşayan KAI'lar adına bir taraf ve tavır belirlemeyi istiyorlar.

"KAI ADINA GELİP BURADA KANAAT ÖNDERİ DİYE DOLAŞAN ZAVALLILAR"

Buradan onlara diyoruz ki; KAI adına gelip burada kanaat önderi diye dolaşan zavallılar, siz Esenyurt'un yolunu biliyor musunuz? Sizin Esenyurt'ta bir gününüz geçmiş mi? Esenyurt'ta 1986'dan beri yaşayan bizlerin sorunlarını sıkıntılarını biliyor musunuz? Sizin çocuklarını burada yaşıyor mı? Eviniz, barkınız, işiniz, gücünüz burada mı ki siz gelip bizim adımıza bizden olmayan, KAYI'lı olmayan, Esenyurtlu olmayan CHP ve DEM'in desteklediği bir adaya Kars-Ardahan-Iğdır adına destek toplantıları yapıyorsunuz.

BÖYLE BİR NESLİN EVLATLARI İSTANBUL'DA YOK SAYILDI

Bütün hemşehrilerime şunu hatırlatmak istiyorum; biz Rus işgali öncesinde bile Kars'ta yaşlısıyla genciyle elimizdeki kıt kanaat imkanlarla Ruslara Kars Kalesi'nin teslim etmeyip Kars'a 'gazilik' unvanı alan bir neslin torunlarıyız. Biz Kars'ta Cumhuriyet kurulmadan önce bile Rus işgalinde Cumhuriyet kurmuş bir neslin evlatlarıyız. Biz Sultan Alparslan'ın Ani'yi alınmasında ve Anadolu'nun kapılarının açılmasında öncülük eden bir neslin evlatlarıyız. Bununla da övündük, gurur duyduk. Böyle bir neslin evlatları bugün baktığımızda İstanbul'da yok sayılmış ve İstanbul'da adaylaştırılmamıştır.

"BUNLAR ZAVALLILAR"

Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve bu değişimci grubun oradan buradan getirdikleri isimler Karslılar adına toplantılar yapmaya başladı. Bunlar ne Kars'ı ne sizi temsil etmiyor. Bunlar kendilerini kanaat önderi diye adlandırıyorlar ya, bunlar zavallılar... Bunların o kadar yürekleri varsa kanaat önderliği becerileri varsa Kars'ta CHP'nin adayı var. Gitsinler Kars'ta CHP'nin adayını desteklesinler, kazandırsınlar.

Ardahan'da bölünmüşler, parça parça olmuşlar. Gitsinler Ardahan'ı birleştirsinler Ardahan'ı kazandırsınlar. Esenyurt'ta değilsiniz, Esenyurtlu değilsiniz. Hele hele Esenyurtlu olmayan, KAI'lı olmayan, DEM Parti destekli bir adaya Karslılar adına destek vermeye ve toplantılar yapmaya ne hakkınız var ne de haddiniz var. Kendinize gelin ve bir an önce de Esenyurt'u terk edin.