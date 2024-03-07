İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı

Kaynak: Halktv
İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.

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Mal varlığı bildirimine göre İmamoğlu'nun 6 dükkanı, 6 arsası bulunuyor.

İmamoğlu’nun yaptığı mal varlığı bildiriminden bazı ayrıntılar şu şekilde:

* Trabzon'da bir ofis.

* Trabzon'da çalılık, fındık bahçesi, tarla.

* Çanakkale'de ev ve dam.

* Balıkesir'de ev ve arsa.

imamoglu-mal-varlig1.webp* Trabzon'da dükkan.

* Wolkswagen cip.

* 562 bin TL nakit para.

* 8.166.645 bin TL.

* Dilek Kaya İmamoğlu 395.737 dolar.

* Dilek Kaya İmamoğlu 52 gr altın.

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