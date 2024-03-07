İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.
Mal varlığı bildirimine göre İmamoğlu'nun 6 dükkanı, 6 arsası bulunuyor.
İmamoğlu’nun yaptığı mal varlığı bildiriminden bazı ayrıntılar şu şekilde:
* Trabzon'da bir ofis.
* Trabzon'da çalılık, fındık bahçesi, tarla.
* Çanakkale'de ev ve dam.
* Balıkesir'de ev ve arsa.
* Trabzon'da dükkan.
* Wolkswagen cip.
* 562 bin TL nakit para.
* 8.166.645 bin TL.
* Dilek Kaya İmamoğlu 395.737 dolar.
* Dilek Kaya İmamoğlu 52 gr altın.