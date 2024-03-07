İmamoğlu kendisinin ve eşinin mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildiriminde bulundu.

Mal varlığı bildirimine göre İmamoğlu'nun 6 dükkanı, 6 arsası bulunuyor.

İmamoğlu’nun yaptığı mal varlığı bildiriminden bazı ayrıntılar şu şekilde:

* Trabzon'da bir ofis.

* Trabzon'da çalılık, fındık bahçesi, tarla.

* Çanakkale'de ev ve dam.

* Balıkesir'de ev ve arsa.

* Trabzon'da dükkan.

* Wolkswagen cip.

* 562 bin TL nakit para.

* 8.166.645 bin TL.

* Dilek Kaya İmamoğlu 395.737 dolar.

* Dilek Kaya İmamoğlu 52 gr altın.